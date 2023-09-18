В новом выпуске на своем YouTube-канале Беспалов объяснил, почему Соломко внезапно «переобулась» в истинную украинку. По информации людей, которые когда-то сотрудничали с лейблом артистки, певица пытается реанимировать свою карьеру, информирует «НБН».

Блогеру рассказали, что четыре года назад лейбл Первый музыкальный подписал исполнительницу под псевдонимом SOYANA, начав активно продвигать ее на фестиваль «Жара» в Баку. Также певица регулярно выступала в клубах столицы РФ, но ее карьера так и не взлетела.

В прошлом году к раскрутке Соломко присоединился скандальный украинский продюсер Юрий Бардаш, как автор песен, однако сотрудничество с ним не принесло результатов. Летом лейбл расторг с ней контракт.

После ряда неудач артистка решила уехать в США, так как ее дочь имеет американское гражданство, но и там ее творческий путь не имел продолжения. Тогда певица прислушалась к советам друзей и решила возвращаться на украинскую сцену.

По словам Беспалова, Соломко записала несколько демок на украинском языке и выжидает момент для премьеры. Также она намерена дать интервью, вероятно, согласится записать выпуск с предательницей тот, кому она заплатит.

Пытается спасти свою карьеру в РФ украинка Ани Лорак, которая молчит о кровопролитии в родной стране. Артистке пришлось оправдываться перед россиянами якобы за помощь ВСУ.