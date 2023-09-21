В интервью «Слава +» звезда рассказала, что у нее с мужем бывают недопонимания, однако кризиса в их отношениях не было. По словам певицы, в ее браке были вопросы и какие-то ситуации, однако супруги никогда не хотели разойтись, информирует «НБН».

Знаменитость призналась, что с любимым они не думали о разводе и, чтобы не произошло, ни с ее стороны, ни со стороны мужа нет мнения о разрыве. При этом Alyosha может иногда что-то додумать и накрутить, однако всегда первой идет примиряться.

Певица рассказала, что самый сложный период в браке был во время ее проживания с детьми в США. Артистка отметила, что вдали от любимого у нее «немного срывало крышу», она злилась и могла «что-то выдать». Однако пара смогла переживать это время разлуки, поскольку постоянно была на связи.

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