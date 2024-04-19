Пономарев в интервью Алесе Бацман рассказал, что он не мог представить, как певицы, которые родились и росли на украинской земле, встали на сторону российских захватчиков. Он признался, что до сих пор не понимает, как это происходит, информирует «НБН».

Артист отметил, что не любит говорить о коллегах, однако с недавних пор Ани Лорак и Таисию Повалий ими уже не считает. Исполнитель убежден, что предательниц Украины за их выбор будет судить Бог, и ему жаль, что они приняли решение встать на сторону врага.

Пономарев не знает, как спят люди, которые предали свою родную страну, отметив, что это не вмещается в его голове. В то же время певец признался, что ему очень жалко таких талантливых соотечественников, которые так себя повели.

Напомним, что Таисия Повалий получила паспорт страны-агрессора в День Независимости Украины в прошлом году. Готовится стать гражданкой Российской Федерации и Ани Лорак, как утверждают пропагандистские СМИ. Певица якобы подала соответствующие документы в феврале этого года.