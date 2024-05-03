Гнатенко в интервью Анжелике Рудницкой высказался о преступной позиции Ани Лорак, которая молчит о геноцид в родной стране. По его мнению, певица подхватила идею «русского мира» еще задолго до войны, информирует «НБН».

По словам поэта, артистка в своем время попала к «манкурту» Юрию Фалесе, который родом из Российской Федерации. Певец считает, что причинные связи нужно искать в отношениях Лорак с бывшим продюсером. Он предположил, что именно в период сотрудничества и романтических отношений с Фалесой исполнительница была «заражена» идеей «русского мира».

Отметим, что Юрий Фалеса, который родился в российском городе Качнар, на момент начала полномасштабной войны жил в Украине, где его дом и офис уничтожил снаряд оккупантов.

Позже стало известно, что продюсер отправился к матери в РФ. Его бывшая жена, певица Маша Гойя рассказала, что Фалеса скучал по маме и в такое время родные для него важнее всего.

Напомним, в марте росСМИ сообщили, что Ани Лорак подала документы на получение гражданства страны-агрессора.