Музыкант-военнослужащий в интервью изданию OBOZ.UA объяснил, почему уроженки Украины, певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, несмотря на российское вторжение, выбрали жить и работать в РФ, информирует «НБН».

«Ответ очень прост: деньги», – заявил боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По его словам, эти «бумажки» перекрывают совесть, украинские корни, родину, родственников в Украине и т.п. При этом Кувалдин считает, что такой выбор его коллег по сцене не принес им счастья, ведь «при заключении договора с сатаной ты проигрываешь с самого начала».

Ранее лидер группы «ТИК» Виктор Бронюк высказывал такое же мнение о причинах предательства певиц. Музыкант считает, что артистки «погнались за длинным рублем» и ни у одной, ни у другой нет совести.

В то же время режиссер, клипмейкер Алан Бадоев считает, что Ани Лорак и Таисия Повалий могут «дозарабатывать свои кусочки хлеба и масла» только в РФ, ведь они больше нигде не нужны.

Напомним, блогер Богдан Беспалов сообщил, что Ани Лорак не получила гражданство России. Он раскрыл причину отказа в выдаче паспорта РФ и узнал, что сейчас предпринимает певица.