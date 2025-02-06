Звезда украинской сцены в эфире телеканала М1 рассказала, что за границей артисты поддерживают друг друга, дают права на использование своих песен коллегам, устраивают с ними коллаборации. В то же время в отечественном шоу-бизнесе дружба отсутствует.

Поп-дива вспомнила, что когда-то она обращалась к коллегам с просьбой использовать фрагмент их песни, на что получила отказ, пишет издание «НБН».

Тина Кароль также пожаловалась на то, что среди украинских исполнителей нет здоровой конкуренции – вместо того, чтобы работать на результат, они выбирают «топить» конкурента.

Певица рассказала, что у нее неоднократно клипы падали в рейтинге, поскольку кто-то заказывал дизлайки и плохие комментарии под видео. По словам знаменитости, с таким вредительством сталкивались и другие артисты.

Напомним, что в этом году Тина Кароль является музыкальным продюсером Национального отбора на «Евровидение-2025». Бывший участник конкурса раскритиковал выбор организаторов.