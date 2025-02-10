Потап в интервью Дудю заявил, что он выехал из Украины во время войны легально. По его словам, есть разные инстанции, в которых можно получить соответствующее разрешение, информирует издание «НБН».

Скандальный рэпер отметил, что разрешение выдается на определенный срок, то есть нужно возвращаться на родину. Он заявил, что за время войны он несколько раз выезжал «по разным причинам через разные инстанции», однако никаких деталей не раскрыл.

Продюсер утверждает, что продолжает помогать ВСУ и волонтерам, однако сейчас у него изменились приоритеты и он работает в Европе.

Также Потап попытался объяснить, почему он продолжает общаться на русском языке. Артист начался оправдывать себя тем, что украинские политики и представители шоу-бизнеса в быту и на работе не перешли на украинский язык.

Рэпер утверждает, что он «доносит проукраинскую позицию на другом языке». При этом он держит свое слово и не пишет песни на русском языке.

Напомним, украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева рассказала, что Потап заблокировал ее.