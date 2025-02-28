Вакарчук в проекте «20:23» на YouTube-канале Жени Яновича рассекретил, почему группа «Океан Эльзы» отказалась принимать участие в конкурсе «Евровидения». По его словам, участники коллектива приняли соответствующее решение после неудачного опыта на подобном музыкальном соревновании, пишет издание «НБН».

49-летний певец рассказал, что в начале карьеры группа участвовала в фестивале «Перлини сезону» в Киеве. Победитель получал приз – запись полноценного альбома в студии. Максимум можно было набрать 120 баллов, всего было 30 конкурсантов – 30 групп.

«Океан Эльзы» вышли на сцену вторыми, набрав 118 баллов. В конце фестиваля выступил еще один коллектив, который получил такую же оценку. Вакарчук отметил, что их группа готовилась делить студию звукозаписи с другими артистами.

Однако во время оглашения результатов жюри отдали победу их конкурентам, а музыканты «Океана Эльзы» получили приз за вторую премию – четыре фирменных спортивных костюма. Три из них участники группы продали и на вырученные деньги сняли студию, четвертый подарили как задаток звукоинженеру Валерию Папченко, который должен был записать их альбом.

Вакарчук добавил, что после этого случая он с коллегами принял решение навсегда отказаться от участия в конкурсах, где определяют места, в частности в песенном шоу «Евровидение».

«Решение не меняли, и менять не будем», – заверил исполнитель.

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