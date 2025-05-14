Во вторник, 13 мая, состоялся первый полуфинал 69-го песенного конкурса «Евровидение», на сцену вышли представители 15 стран, в частности Украины. Группа Ziferblat с композицией Bird of Pray смогла покорить сердца еврофанов и пройти в финал масштабного шоу.

Перед вторым полуфиналом, который состоится 15 мая, букмекеры обновили свои списки и выделили фаворитов, информирует издание «НБН».

Согласно рейтингу на сайте eurovisionworld.com, наибольшие шансы получить хрустальный микрофон есть у группы KAJ, которая представляет Швецию с песней Bara bada bastu (42%).

Второе место прогнозируют певице JJ из Австрии с композицией Wasted Love (21%). На третьей позиции в списке расположилась французская исполнительница Louane с треком Maman (6%).

После вчерашнего выступления украинская группа Ziferblat поднялась в рейтинге на 13 место и остается в топ-15. Шансы на победу коллектива оцениваются в 1%. Во второй раз музыканты выйдут на сцену в финале 17 мая.

Как сообщалось, солистка группы Go_A, которая представляла Украину на конкурсе «Евровидения-2021», Екатерина Павленко объяснила, почему российские песни попадают в топ чартов нашей страны.