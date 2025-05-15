Полякова в комментарии ТСН.ua рассказала, что еще до полномасштабной войны произошла одна ситуация, после которой Ани Лорак заблокировала ее в соцсетях, сообщает издание «НБН».

Директор «королевы ночи» Артем прислал ей видео выступления Лорак в одном из одесских клубов. Звезда начала писать сообщение с резкой критикой в адрес певицы, которая давно «прописалась» на российской сцене. Полякова отметила, что артистка поет никак, танцевать не умеет, а костюмы как из секонд-хенда.

«Курица, еще и ноги короткие», – отметила знаменитость в своем гневном послании.

Как оказалось, поп-дива немного перебрала с алкоголем, поэтому не заметила, что отправила сообщение Лорак, а не своему директору. Об этом стало известно, когда администратор певицы связался с Артемом, предположив, что аккаунт Поляковой взломали.

Артистка призналась, что не сожалеет о своем комментарии, ведь она сказала о предательнице правду.

Как сообщалось, телеведущая Маша Ефросинина обвинила во лжи бывшую коллегу Ольгу Фреймут.