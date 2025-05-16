В субботу, 17 мая, в швейцарском городе Базель состоится гранд-финал «Евровидения», организаторы конкурса обнародовали порядок выступлений всех 26 стран-участниц.

По результатам жеребьевки, украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray выйдет на сцену шоу под номером 7, информирует издание «НБН».

Отметим, что музыканты покорили сердца еврофанов в первом полуфинале перформансом в стиле 70-х. Участники коллектива предстали в ярких костюмах от дизайнера Ивана Фролова, которые подсвечивались пульсирующими софитами. Над номером работала режиссер Мария Коростелева, которая работала с другими звездами украинского шоу-бизнеса.

Композиция Bird of Pray, которая полюбилась многим иностранным слушателям, сочетает в себе фольклорные мотивы и электронику.

В рейтинге букмекеров группа Ziferblat после первого выступления закрепилась на 13 месте. Также известны фавориты «Евровидения».