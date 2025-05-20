Данилко в Лондоне в интервью журналисту русской службы ВВС объяснил, почему в этом году отказался быть в жюри в Нацотборе на «Евровидение». По его словам, он не знает, как судить молодых исполнителей. В частности, шоумен не хотел им говорить что-то обидное, чтобы потом это обсуждалось в Сети, информирует издание «НБН».

Также Данилко, который в образе Верки Сердючки представлял нашу страну на «Евровидении-2007» и занял 2 место, прокомментировал выступление украинских конкурсантов этого года – группы Ziferblat.

В частности, шоумен высказался о реакции хейтеров на песню и костюмы коллектива. Артист отметил, что «у нас люди так устроены, что все хотят обосрать», признавшись, что скучает по времени, когда у всех было уважение друг к другу.

Ранее Данилко рассказал, что сдержало его от эмиграции на пике карьеры. Артист признался, что много лет назад задумывался о переезде из родной страны.