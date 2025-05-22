Данилко, который в образе Верки Сердючки представлял Украину на «Евровидении-2007» с песней Dancing Lasha Tumbai, в интервью «ВВС Украина» рассказал, какой совет всегда дает нашим конкурсантам. В частности, это важное наставление от артиста получали Джамала, Jerry Heil и alyona alyona, информирует издание «НБН».

По словам шоумена, он рекомендует исполнителям быть больше с собой, меньше общаться, чтобы не растрачивать силы, ведь участие в «Евровидении» – это психологически тяжело. Данилко объяснил, что именно сосредоточенность и внутреннее спокойствие помогают артистам выдержать напряженную атмосферу масштабного конкурса.

Напомним, в этом году Украину представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Коллектив занял 9 место в гранд-финале шоу.

Данилко признался, что выучил слова конкурсной композиции, чтобы продемонстрировать свою поддержку музыкантам. Также во время концерта со сцены он призвал своих поклонников поддержать Ziferblat голосованием.

Ранее артист высказался о реакции хейтеров на выступление группы на «Евровидении».