Меладзе на своей странице в Instagram сообщил, что после 25 лет существования группы «ВИА Гра» он распускает коллектив. Продюсер поблагодарил всех, кто работал с ним над этим проектом, отметив, что это было замечательное время, по которому у него нет ностальгии.

Также композитор представил прощальную песню «ВИА Гры» Galileo, которую исполнили только две участницы группы – Ульяна Синецкая и София Тарасова, информирует издание «НБН».

Россиянка Синецкая долгое время проживает в Киеве и имеет вид на жительство в нашей стране. Она ранее заявляла, что хочет получить украинский паспорт.

Уроженка Киева Тарасова в начале полномасштабного вторжения подыграла российской пропаганде о «братских народах», а позже получила гражданство страны-агрессора. При этом, судя по соцсетям певицы, она живет в Европе, а не в РФ.

Фото – Instagram/meladzemusic

Третья участница коллектива, уроженка Кривого Рога Ксения Попова не присоединилась к записи прощальной композиции группы. В прошлом месяце девушка сообщила о гибели отца, который встал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны.

Фото – Instagram/xseniyapopova

Напомним, бывшая подопечная Меладзе Анастасия Приходько вспомнила о работе с экс-продюсером.