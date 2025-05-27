Участники группы Ziferblat в понедельник, 26 мая, провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы относительно «Евровидения». Коллектив занял 9 место в финале масштабного песенного состязания.

Музыканты рассказали, кого из исполнителей они хотели бы увидеть на конкурсе от Украины, информирует издание «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Дім Євробачення».

По словам артистов, они каждый год ждут, когда на Нацотбор придет певица Кажанна. Также им бы хотелось посмотреть, что показала бы театрально-музыкальная группа Schmalgauzen и любимец украинской публики Виталий Козловский.

Ранее победительница «Евровидения-2016», судья Нацотбора Джамала выделила трех певиц, которые могли бы достойно представитель нашу страну на конкурсе. По ее мнению, это фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, KOLA и Tayanna. Все исполнительницы ранее принимали участие в национальном отборе.

Напомним, Андрей Данилко рассказал, какой совет давал Джамале, Jerry Heil и alyona alyona по поводу «Евровидения».