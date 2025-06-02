Лисица в интервью Славе Демину признался, что изменял первой жене с бывшей подопечной, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha. Продюсер рассказал, что их роман начался еще в 2000-х, когда он стал наставником юной артистки.

Их отношения продолжались 7 лет, однако закончились разрывом: певица не хотела строить семью, ее приоритетом была карьера, информирует издание «НБН».

Тополя в эфире программы «Ранок у великому місті» прокомментировала публичные заявления Лисицы. Звезда недоумевает, почему он снова начал «обсасывать» эту тему в медиа. Артистка назвала высказывания бывшего продюсера некорректными, при этом отметила, что не обижена ими.

«I’m sorry, у меня прекрасная жизнь, которая уже давно без Вадима Лисицы», – сказала исполнительница.

Певица сообщила, что ее адвокат следит за всем, что происходит в информационном пространстве и интервью Лисицы было предпоследней каплей перед подачей в суд.

Напомним, Елена Тополя 12 лет в браке с фронтменом группы «Антитіла» Тарасом Тополей, с которым воспитывает троих детей. Вадим Лисица женился во второй раз 8 лет назад и воспитывает с избранницей Ириной общую дочь. От первого брака у продюсера есть двое детей.

Как сообщалось, украинская исполнительница раскрыла, почему на самом деле MARUV не поехала на «Евровидение-2019».