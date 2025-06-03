Беспалов обнародовал очередной громкий «слив»: блогер заявил, что Melovin присматривается к молодым артистам с целью на них нажиться. Звездный обозреватель рассказал о ситуации с исполнительницей iSKra (настоящее имя Александра Клименко), информирует издание «НБН».

В новом выпуске на своем YouTube-канале Беспалов напомнил, что изначально Melovin планировал продюсировать артистку, с которой они в прошлом году выпустили трек «Обиратиму себе». Получив контракт от наставника, певица была шокирована условиями сотрудничества и суммами штрафов.

Блогер отметил, что документ был составлен «в лучших традициях PAPA Music», предлагая исполнительнице «настоящее рабство». iSKra после долгих обсуждений с коллегами и мамой отказалась от такой «щедрости».

Звездный обозреватель добавил, что Melovin присматривается к новым потенциальным жертвам, на которых можно будет зарабатывать «бабосики».

Напомним, в январе iSKra в интервью Алексею Суханову рассказывала о конфликте с Melovin. Певица сообщила, что однажды артист отменил их выступление на популярной украинской премии из-за ее опоздания на репетицию номера. Исполнительца призналась, что ей было стыдно из-за этого, она несколько дней плакала.

Артистка объяснила, что она работает массажисткой, и в тот день она отпросилась исключительно на эту репетицию. iSKra предупредила, что опоздает. В результате ей сказали, что она петь не будет.

Как сообщалось, Елена Тополя отреагировала на публичные заявления экс-продюсера Вадима Лисицы об их романе.