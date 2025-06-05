SHUMEI в интервью изданию OBOZ.UA рассказал о работе с Тиной Кароль. По его словам, сотрудничество со звездой украинской сцены было комфортным и приятным, информирует «НБН».

23-летний артист отметил, что ему нравится, как певица мыслит, чувствует, слышит музыку. Кароль может зайти в студию с ходу и без дополнительных репетиций записать очень качественную композицию.

Музыкант вспомнил, как однажды поп-дива устроила ему сюрприз: пришла на его маленький концерт. Певец признался, что не ожидал ее увидеть в зрительном зале.

SHUMEI отметил, что в обычной жизни у них хорошие отношения, но он не может сказать, что может позвонить Кароль в любой момент. Артист старается не беспокоить звезду, поскольку она очень занята, однако, он может ей написать, если нуждается в совете.

Отметим, что музыкант перевел на украинский язык и исполнил хит артистки «Выше облаков» («Вище хмар»). Также SHUMEI записал с Кароль две композиции – «Стерва» и «Дзвони».

Как сообщалось, блогер обнародовал компромат на певца Melovin.