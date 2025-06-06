Решетник в интервью журналистке Мирославе Мандзюк рассказал, что он доволен выбором нового героя шоу «Холостяк». Телеведущий отметил, что его жена в восторге от участия Тараса Цымбалюка, отмечая, что этот красивый, харизматичный, брутальный и талантливый мужчина – просто находка для проекта.

По его словам, он получает в Сети много сообщений от поклонниц актера, которые начали «охоту» на «холостяка», информирует издание «НБН».

Также Решетник высказался о прошлогоднем скандале вокруг видео, где Цымбалюк и скандальная блогерша Анна Алхим развлекались под российскую музыку. Он считает, что актер извинился перед соотечественниками и своими действиями реабилитировался в их глазах.

Телеведущий считает, что нужно прощать и давать шанс украинцам, которые до полномасштабной войны гастролировали в РФ или пели на русском языке.

Как сообщалось, певец SHUMEI рассказал о сюрпризе от Тины Кароль и поделился впечатлениями от сотрудничества с артисткой.