Мильковский в интервью российскому телеканалу «Дождь» рассказал, что ВС РФ уничтожили его дом в Покровске. По его словам, по центру здания от крыши до первого этажа все разорвано снарядом. Также российские захватчики разрушили другие здания в населенном пункте, в которых он проводил много времени в юности, информирует издание «НБН».

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Музыкант признался, что все его друзья говорят, что он больше не сможет вернуться в родной город. Артисту даже страшно думать, сколько людей были вынуждены покинуть родные дома из-за полномасштабного вторжения российских войск.

Солист группы «Нервы» отметил, что ему сложно сказать, действительно ли жители страны-агрессора не знают, что их армия делает на украинской земле, или просто отказываются это осознавать.

Напомним, что участники музыкального коллектива в 2014 году переехали в РФ, так как, по словам Мильковского, получили там выгодное предложение по работе, ведь якобы на родине совсем не могли развиваться.

В 2022 году группа «Нервы» осудила вторжение России в Украину и отказалась от всех связей с государством-террористом.

Как сообщалось, солистка Go_A указала на проблемы в украинском шоу-бизнесе, из-за которых российские песни попадают в топ.