Отвечая на вопросы поклонников в разделе Stories на своей Instagram-странице, победительница «Евровидения-2016» впервые раскрыла, что не смогла сохранить наряд, в котором она выходила на сцену масштабного песенного конкурса в Швеции.

У певицы поинтересовались, хранит ли она знаковую вещь, на что знаменитость сообщила, что этот костюм украли, не раскрывая подробностей, когда и как это произошло, информирует издание «НБН».

Напомним, 9 лет назад Джамала покорила еврофанов непревзойденным исполнением песни «1944». Звезда украинской сцены выступала в наряде от бренда FROLOV. Костюм состоял из платья-плаща и брюк темно-синего цвета.

После победы исполнительницы в конкурсе этот наряд некоторое время хранился в музее легендарной шведской группы АВВА в Стокгольме, однако позже его вернули Джамале.

Отметим, что представители Украины на «Евровидении-2025» участники группы Ziferblat также выходили на сцену шоу в костюмах от бренда FROLOV.

После конкурса на пресс-конференции музыканты назвали исполнителей, которых хотели бы видеть представителями нашей страны на «Евровидении».