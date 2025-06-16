Кароль на днях провела встречу со студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, в ходе которой рассказала, что у нее нет настоящих друзей в шоу-бизнесе, только знакомые, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство «УНИАН».

«Я очень одинока в индустрии», – призналась поп-дива, объяснив, что она сама не хочет выстраивать близкие отношения с коллегами. Звезда раскрыла, что ей «пришлось убить зов видеть в людях добро и дружить».

Певица отметила, что одиночество ее не тяготит, наоборот она чувствует себя комфортно. Кроме того, оно дает ряд преимуществ: полный контроль над личной информацией, концентрацию на карьере и время для собственного развития.

По ее словам, она проводит вечера наедине, благодаря этому всегда есть возможность для расширения мировоззрения, самопознания, чтения книг и т.п.

«Успех – это одиночество», – добавила поп-дива.

Ранее артистка рассказывала, что коллеги пытались ее «топить», заказывая дизлайки и плохие комментарии под ее клипами. Кроме того, знаменитость утверждала, что в отечественном шоу-бизе нет здоровой конкуренции.

Напомним, Кароль рассказала, что ей помогло избавиться от лишних килограммов. Также певица назвала наихудшую диету.