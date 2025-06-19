Российское пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник в окружении Ани Лорак, заявило, что уроженка Черновицкой области 9 июня получила паспорт страны-агрессора, информирует издание «НБН».

По словам псевдожурналистов, артистка подала заявление на получение российского гражданства в феврале 2024 года. Собеседник пропагандистов уточнил, что певица в паспорте сохранила свое настоящее имя – Каролина Куек.

Рупоры Кремля отметили, что еще в 2016 году депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов предлагал артистке помочь с получением паспорта страны-агрессора. Тогда представитель певицы заявил, что она не намерена менять гражданство.

В ноябре 2024года звездный обозреватель Богдан Беспалов сообщал, что артистка якобы пыталась получить паспорт РФ, но ей отказали в предоставлении гражданства из-за финансовых проблем. Тогда она консультировалась по поводу получения гражданства Израиля.

В апреле 2025 года в СМИ появились слухи о том, что артистка получила новый украинский паспорт, что вызвало возмущение у россиян.

Как сообщалось, украинский музыкант, солист группы «Нервы» Женя Мильковский рассказал, что войска РФ разрушили его дом в Покровске.