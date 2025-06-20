Блогер в своем Telegram-канале объяснил, почему на четвертом году полномасштабной войны РФ против Украины Ани Лорак решила сменить гражданство, информирует издание «НБН».

«Ничего личного – только бизнес», – написал Беспалов.

Звездный обозреватель раскрыл, что получение паспорта Российской Федерации для уроженки Черновицкой области выгодно с финансовой точки зрения. Ранее артистка как иностранка платила в стране-агрессоре 30% налогов. Однако теперь Лорак, которая «удавится за копейку», с паспортом РФ будет платить намного меньше – от 13 до 15%.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что певица 9 июня получила гражданство страны-агрессора. Артистка не меняла личные данные, документ был выдан на ее настоящее имя – Каролина Куек.

О намерении уроженки Украины сменить гражданство росСМИ писали еще в марте прошлого года. Позже в феврале псевдожурналисты заявили, что Лорак подала документы на получение паспорта РФ.

Ранее Беспалов обнародовал компромат на певца Melovin.