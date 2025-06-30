Многих граждан возмутило, что во время концерта в Киеве 13 июня Верка Сердючка исполняла свои песни на русском языке. Некоторые украинцы подали жалобу на Данилко, однако языковой омбудсмен заявил, что исполнитель закон не нарушил и наказывать его не будут, информирует издание «НБН».

Рэпер прокомментировал скандальное выступление Сердючки. Продюсер в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» встал на защиту артиста, назвав критику в его адрес несправедливой.

Шоумен отметил, что Данилко для него мастер, суперартист, легендарный человек, у которого он постоянно учится. Потап убежден, что Верка Сердючка поет не на русском языке, а на «собственном языке», на суржике.

Потап добавил, что он поддерживает шоумена. Рэпер убежден, что наша страна должна гордиться таким артистом и помогать ему во всем.

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