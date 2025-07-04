Тополя в интервью Мирославе Мандзюк прокомментировала недавнее скандальное выступление Верки Сердючки в Киеве, после которого украинцы подали на Андрея Данилко жалобу языковому омбудсмену.

Артистка заявила, что не понимает поведение шоумена во время полномасштабной войны, информирует издание «НБН».

Звезда рассказала, что с 2014 года перестала писать песни на русском языке. Какой-то период она продолжала выходить на сцену с композициями, выпущенными до российского вторжения, однако отказалась и от этого репертуара.

Тополя заверила, что не смогла бы петь на русском языке даже за большие деньги.

Артистка вспомнила, что ее бывший продюсер Вадим Лисица еще до 2014 года предлагал ей поехать в Российскую Федерацию и развивать карьеру там. Однако исполнительница категорически отказалась. Знаменитость призналась, что с детства считала соседнее государство «просто сплошным злом».

Ранее на защиту Данилко встал Потап, назвав критику в адрес артиста несправедливой. Рэпер считает, что Сердючка поет «на собственном языке».