Кондратюк в интервью «Слей Шоу» ответил на вопрос, как бороться с выступлениями артистов на русском языке. По его словам, не ко всем в шоу-бизнесе за 11 лет войны дошло, что на РФ нужно поставить большой крест, так как «не у всех есть мозги», информирует издание «НБН».

Говоря об исполнении русскоязычных хитов Андреем Данилко, продюсер предложил «умножать на ноль» Верку Сердючку с ее репертуаром. Телеведущий назвал артиста «интеллектуальным нацменьшинством», поскольку ему все равно, что его соотечественники гибнут, что сжигают украинские флаги и книги, что убивают пленных защитников.

«Это значит, что у него нет мозгов», – резюмировал Кондратюк.

Ранее выразила недовольство поведением Данилко певица Елена Тополя. Исполнительница прокомментировала скандальное выступление Сердючки в Киеве и рассказала, как отказалась от исполнения своих русскоязычных песен.