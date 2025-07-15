Певица в интервью «FM Галичина» рассказала, что ее семья ежемесячно тратит примерно 150-200 тысяч гривен на жизнь в столице. Артистка вместе с фронтменом группы «Антитела» Тарасом Тополей воспитывает троих детей – Романа, Марка и Марию, информирует издание «НБН».

По ее словам, в семье нет четкого планирования бюджета. Ежемесячно звездная чета тратит деньги на обучение, кружки, развлечения и новые игрушки для детей, няню, одежду, закупки продуктов, бензин для постоянных развозок.

Тополя призналась, что они с мужем не жалеют финансов на отдых с сыновьями и дочерью. Супруги ценят совместное времяпровождение, благодаря которому появляется множество приятных воспоминаний.

Знаменитость объяснила, что когда они не ездят на концерты, а дети – на учебу, это самые приятные периоды. Исполнительница добавила, что семейное тепло, воспитание, изучение друг друга – это необходимость, на которой они не экономят.

Ранее артистка возмутилась поведением Андрея Данилко, который во время войны продолжает выступать с русскоязычным репертуаром.