Как сообщает NEXTA Live, организаторы популярного фестиваля Dream Fest 2025 в Баку, который пройдет с 23 по 26 июля, «отменили» всех исполнителей из РФ, заменив их своими артистами, информирует издание «НБН».

На сцену шоу уже не смогут выйти Ани Лорак, Алсу, Клава Кока, Егор Крид, Стас Пьеха, группа «Руки вверх» и другие звезды шоу-бизнеса России. Минкульт Азербайджана отменил все связанные с государством-агрессором мероприятия. «Попросили на выход» даже ведущих – Милоша Биковича и Регину Тодоренко.

РосСМИ пишут, что граждане РФ, которые планировали посетить шоу, массово сдают билеты. Они отказываются ехать на фестиваль, где не будет их артистов.

Отметим, что из-за дипломатической напряженности между Азербайджаном и РФ в Баку решили прекратить сотрудничество с представителями российского шоу-бизнеса.

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