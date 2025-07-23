Артист в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором прокомментировал «миф о том, что он сбежал». По его словам, он проживает в ФРГ по загранпаспорту, внутреннего украинского паспорта у него нет с 2000-го года.

По его словам, он в начале полномасштабного вторжения вернулся домой, в Германию, информирует издание «НБН».

Певец рассказал, что четверть века назад он выехал в ФРГ работать по контракту и остался жить в этой стране, где родился его сын и находится его семья. Винник считает, что эмиграция не делает его «украинцем в меньшей степени» и он «остается патриотом», где бы ни жил.

Исполнитель добавил, что на родине у него нет ни счетов, ни недвижимости, ни автомобилей. Однако он постоянно возвращается к Украине, к своим поклонникам с концертами и гастролями.

Напомним, в прошлом году ведущий Слава Демин рассказал, что хотел записать интервью с Винником, однако не смог договориться с его менеджерами. Он раскрыл, что его поразило в коммуникации с командой певца.