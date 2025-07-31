Шоптенко в интервью журналистке Маричке Падалко впервые рассказала о своем втором разводе. По ее словам, с бизнесменом Алексеем Ивановым они разошлись еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а официально развелись уже во время большой войны.

Хореограф призналась, что разрывать отношения с человеком, от которого у нее есть ребенок, было нелегко, информирует здание «НБН».

Танцовщица раскрыла, что ее второй брак распался из-за разных ценностей и разных взглядов на то, какой должна быть семья и совместная жизнь. Шоптенко отметила, что партнеры должны разговаривать, договариваться, чтобы построить прочный союз.

Напомним, победительница шоу «Танцы со звездами» впервые вышла замуж в 2013 году за танцовщика Дмитрия Дикусара. Этот брак продлился всего три года. Во второй раз звезда пошла под венец в 2016 году с Ивановым, а в 2018-м родила от него сына Алексея.

Как сообщалось, певец Олег Винник попытался оправдаться за выезд из Украины во время войны.