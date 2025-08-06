Звездный кулинар в интервью Маше Ефросининой признался, что ему было очень тяжело работать с Николаем Тищенко в проекте «МастерШеф», который до того, как пошел в политику, работал телеведущим.

Эктор рассказал, что поведение Тищенко за кулисами шоу возмущало персонал, он сам неоднократно жаловался на коллегу продюсерам программы, информирует издание «НБН».

По его словам, когда проводились кастинги кандидатов на роль судьи в шоу, он давал обратную связь, однако последнее слово было за каналом. Эктор подчеркнул, что, как он убежден, нужно быть минимум шеф-поваром, чтобы быть судьей этого шоу.

Кулинар объяснил, что его раздражал характер, поведение и отношение Тищенко к персоналу. Поэтому работа со скандально известным нардепом была для него большим вызовом. В то же время известный кулинар не вел себя как король и не угрожал продюсерам уйти, если они не заменят судью.

Шеф-повар добавил, что в конечном итоге Тищенко все же убрали из проекта.

Как сообщалось, победительница шоу «Танцы со звездами», хореограф Алена Шоптенко впервые рассказала о втором разводе.