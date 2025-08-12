Легендарный поэт в интервью Наталье Влащенко рассказал, после какого события Повалий решила предать свою родину, информирует издание «НБН».

По словам одного из основателей современной украинской эстрадной песни, певица изменила свою позицию после того, как Виктор Янукович пригласил ее в свою политическую силу «Партия Регионов».

Рыбчинский отметил, что сначала артистка отклонила предложение, но, когда ей и ее мужу, продюсеру Игорю Лихуте предложили большие деньги, быстро «переобулась».

«Им было заплачено миллион долларов», – утверждает поэт. Рыбчинский отметил, что именно с этого момента певица отказалась от Украины.

Отметим, что в интервью российской блогерке Татарке артистка рассказывала, что в политике она получила гораздо больше жизненного опыта, чем в шоу-бизнесе. По ее словам, «регионалы» постоянно пытались показать, что страна якобы идет не тем путем и ей нужно дружить с РФ, чтобы не было никаких проблем.

