Несколько недель соцсети «гудят» о разрыве отношений Дантеса и Кацуриной. Издание ТаблоID, ссылаясь на источники, приближенные к паре, пишет, что певец и дизайнер расстались еще в конце июня. После расставания Даша с детьми поехала в Португалию на несколько недель.

Сами знаменитости никак не реагируют на слухи, которые распространяются в средствах массовой информации, информирует «НБН».

Поклонники звезд обратили внимание на то, что Дантес и Кацурина отписались друг от друга в Instagram, кроме того, пара давно не выкладывала общий контент. Возможно так и было, однако сейчас артист и дизайнер следят за блогами друг друга.

Также примечательно то, что на недавнем выступлении певца Кацуриной не было, кроме того, она появилась без возлюбленного на фестивале «Вирій».

Ранее блогер Богдан Беспалов сообщал, что Дантес стал холостяком и активно ходит на свидания.

Напомним, что пара рассекретила свой роман летом 2022 года. На протяжении трех лет отношений знаменитости в Сети демонстрировали идиллию.

