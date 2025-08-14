Морозов в интервью «ТСН» рассказал, что в 2003 году он работал в столице на Радужном массиве в салоне красоты. Однажды к нему пришла знакомая и сообщила, что для нового телепроекта срочно ищут стилиста, так как предыдущий отказался от работы. Программой было пилотное ток-шоу с Оксаной Марченко, тогда телеведущая имела другой публичный образ.

Чтобы попасть в шоу-бизнес, Морозов солгал, что у него есть опыт, хотя на самом деле тогда он работал только в парикмахерской, информирует издание «НБН».

Стилист признался, что от сотрудничества с женой Медведчука у него остались неоднозначные впечатления. По его словам, Марченко могла бросаться обувью в людей, если ее что-то не устраивало. У телеведущей случались вспышки гнева, однако агрессию она проявляла редко.

Морозов отметил, что к нему, как и к большинству других людей, Марченко всегда была равнодушна. Складывалось впечатление, что она не замечала стилиста, либо ей было просто не до него.

