Данилко в интервью YouTube-каналу «Грэмотвод» объяснил, почему у него не сложилась личная жизнь. Артист, который выступает в образе Верки Сердючки, утверждает, что у него нет жены и детей из-за родового проклятия, которое много лет назад наложила его прабабушка, информирует издание «НБН».

По его словам, еще в детстве он узнал подробности этой мистической истории. Шоумен рассказал, что его бабушка, которая была состоятельной, влюбилась и вышла замуж за бедного мужчину. Ее матери это не понравилось, поэтому она прокляла этот брак, который впоследствии распался, и навлекла несчастье на личную жизнь на несколько поколений семьи.

Исполнитель признался, что не понимает, почему он должен отвечать за то, что не делал.

Напомним, ранее Данилко заявлял, что не хотел быть одиноким, однако так сложилась его судьба. Артист отмечал, что у него не выходит создать семью. Ранее шоумен переживал о своей личной жизни, однако в итоге принял ситуацию, такой как есть.

