Обладателем хрустального микрофона в этом году стал представитель Австрии JJ (Йоханнес Пич), поэтому именно эта страна в 2026-м будет принимать юбилейное 70-е «Евровидение», пишет «НБН» со ссылкой на сайт Eurovision.TV.

Организаторы конкурса заявили, что грандиозное шоу состоится в Вене на одной из крупнейших крытых арен в государстве – Wiener Stadthalle. Столица –родной город победителя «Евровидения-2025». Среди претендентов также был город Инсбрук, который называют «зимней столицей» Австрии.

Также организаторы определили график конкурса: первый полуфинал «Евровидения» пройдет 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.

Отметим, что Австрия стала страной-хозяйкой в третий раз. Впервые шоу в Вене состоялось в 1967 году после триумфа певца Удо Юргенса с композицией Merci, Chérie. Во второй раз столица принимала «Евровидение» в 2015 году после того, как хрустальный микрофон получила Кончита Вурст с треком Rise Like a Phoenix.

