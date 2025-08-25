Фагот, который знаком не только с Ротару, но и с родными певицы, в интервью изданию OBOZ.UA высказался о причине молчания 78-летней звезды во время полномасштабной войны в Украине, информирует «НБН».

Фронтмен «ТНМК» признался, что давно уже не общался с легендой украинской сцены, в частности их пути не пересекались после начала полномасштабного вторжения РФ.

Музыкант, говоря о том, что Ротару осторожно высказывается о событиях в родной стране, отметил, что «там есть свои нюансы». Михайлюта предположил, что певица активно не комментирует войну, так как у нее есть немало активов на оккупированных территориях и эти вопросы еще не решены.

Напомним, ранее о молчаливой позиции Ротару высказался режиссер и клипмейкер Семен Горов. Он объяснил, почему не осуждает 78-летнюю звезду и рассказал, за что украинцы должны быть благодарны артистке.