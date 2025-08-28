Лещинский в подкасте «Звучить!» заявил, что в 2026 году на «Евровидение» от нашей страны мог бы поехать Khayat (Андрей Хайат), учтивая работу, которую он проделал за это время.

Участник группы Ziferblat напомнил, что именно этот артист на Национальном отборе на «Евровидение-2025» стал победителем по баллам от жюри, информирует издание «НБН».

Гитарист считает, что важной составляющей успеха на Нацотборе для конкурсантов является большая фанбаза. Именно поэтому каждый исполнитель, который хотел бы представить Украину на международной арене, должен формировать «ядро поклонников».

Отметим, что Khayat впервые попробовал силы на Национальном отборе в 2019 году. Артист пришел с песней Ever и занял 5 место в полуфинале. В 2020-м исполнитель снова решил принять участие в конкурсе с треком Call for Love и занял в финале 2 место.

В этом году певец с композицией Honor в финале занял 4 место. От жюри артист получил 10 балов, а от зрителей – 6.

Как сообщалось, в 2026 году «Евровидение» состоится в Вене. Организаторы также озвучили расписание 70-го юбилейного конкурса.