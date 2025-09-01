Елена Тополя в интервью YouTube-каналу «У ліжку» заявила, что никогда бы не вышла на одну сцену с артистами, которые продолжают петь на русском и давать интервью росСМИ. Ведущая в этом контексте напомнила о ее сотрудничестве с Потапом и Настей Каменских, информирует издание «НБН».

По словам исполнительницы, многие говорят, что она была бэк-вокалисткой у дуэта. Однако звезда никогда не исполняла второстепенные партии для каких-либо артистов, а работала с ними в студии, создавая вокальные оранжировки. В частности, много ее творчества вошло в композиции Потапа и Насти Каменских.

Знаменитость раскрыла, что Потап откровенно преуменьшал ее вклад в создание треков. Также Тополя просила продюсера дать ей возможность развиваться, так как она много делала для дуэта.

Рэпер выделил ей маленькую сцену в их клипе с Каменских на песню «Не люби мне мозги». Артистка на несколько секунд появилась в видео, где в конце все равно вмонтировали кадры с Каменских, поэтому зрители не поняли, кто появился на экране.

После этого Тополя зарегистрировала в авторском агентстве свои фрагменты текстов и мелодий, а также отказалась помогать дуэту. Реакция со стороны Потапа была бурной, в итоге певица решила забрать свои права и прекратить работу с ним.

Поставив точку в сотрудничестве с дуэтом, исполнительница осознала, что ей пора перестать транслировать то, что она «бесплатная вещь, которой можно попользоваться».

