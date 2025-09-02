В этом году Джамала стала главным музыкальным продюсером Национального отбора на «Евровидение». Ранее артистка входила в состав жюри конкурса, однако сейчас она будет передавать весь свой опыт и знания участникам, информирует издание «НБН» со ссылкой на «Суспільне Культура».

Победительница «Евровидения-2016» знает все подводные камни конкурса, поэтому поможет молодым артистам подготовиться к выходу на международную арену. Звезда считает, что терпение, выдержка и профессионализм – три главных качества будущего победителя Нацотбора. Если эти черты отсутствуют, исполнители не смогут выстоять под давлением.

Также Джамала напомнила, что решающее значение имеет способность конкурсанта хорошо петь вживую. Знаменитость посоветовала артистам воспринимать каждую репетицию не как подготовку, а как полноценное выступление перед полным залом, и при каждом выходе на сцену выкладываться на максимум.

Певица считает, что те, кто хочет принять участие в Нацотборе, должны начать подготовку уже сегодня, еще до подачи заявки: тренировать вокал, работать над хореографией и постановкой номера.

Ранее гитарист группы Ziferblat назвал певца, который может стать победителем Нацотбора на «Евровидение-2026».