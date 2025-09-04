Легенда украинской сцены в подкасте «СучЦукрМуз» рассказал, что внимательно следит за новой отечественной музыкой. Вакарчук узнает о новинках от друзей, а также использует приложение Shazam. Однако артист о Klavdia Petrivna узнал тогда, когда ее процитировала первая леди Украины Елена Зеленская.

Музыкант признался, что у него неоднозначное отношение к феномену этой интернет-сенсации, информирует издание «НБН».

Фронтмен «Океан Эльзы» отметил, что ему очень нравится идея и звучание Klavdia Petrivna. Однако, по его мнению, юная коллега по сцене слишком хочет всем понравиться. Артист назвал этот проект слишком концептуальным и спродюсированным.

Вакарчук уточнил, что история с сокрытием личности певицы его не коснулась, его оценка исполнительницы основывается на собственном ощущении музыки. Однако он признает, что Klavdia Petrivna – явление на украинской сцене.

Музыкант добавил, что хайп вокруг новых украинских артистов, неожиданный и интересный звук необходимы для создания фона культуры.

