Іво Бобул в інтерв’ю «Суспільному» прокоментував небажання Данилка відмовитися від російськомовного репертуару. Співак зазначив, що він вважає недоречним звертатися до російськомовного репертуару під час війни, водночас робить виняток для Вєрки Сердючки, інформує видання «НБН».

Артист пояснив, що шоумен формував свій гумористичний сценічний образ ще у 1900-х та на початку 2000-х років. Саме тоді Данилко створив велику частину хітів російською мовою, які під час штучного перекладу на українську просто втратять свою атмосферу та колорит.

«Переробити це неможливо», – стверджує Іво Бобул.

Співак вважає, що шоумену наразі важко знайти баланс між вимогами часу та очікуваннями слухачів.

Виконавець зізнався, що любить Данилка за його творчий шлях, зазначивши, що дійство на сцені з Вєркою Сердючкою завжди мало характер вистави, а мова була частиною образу. На його думку, перехід на україномовні пісні може вимагати переосмислення концепції шоу.

