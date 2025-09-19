У неділю, 21 вересня, Валерій Харчишин вперше зіграє сольний концерт у супроводі симфонічного оркестру GosOrchestra. Фронтмен гурту «Друга ріка» вийде на сцену майданчика «Курені Концертні» у Києві, інформує видання «НБН».

Як розповів музикант, він виконає світову рок-класику, легендарні композиції про кохання часів «вусатого фанку». Також глядачі почують улюблені хіти гурту «Друга ріка» у новому звучанні.

Артист думав над ідеєю сольного симфонічного проєкту декілька років і нарешті зможе познайомити прихильників ще з однією версією себе. Грандіозне шоу органічно поєднає академічно-хорову естраду, електронну та рок-музику. Харчишин зазначив, що він вийде на сцену з піснями, які б йому хотілося написати.

Місце: «Курені Концертні» (Київ, Паркова дорога, 4, станція метро «Арсенальна»)

Дата: неділя, 21 вересня

Тривалість концерту: з 19:00 до 20:30 (локація відкриється о 16:00)

Ціни на квитки: від 950 гривень

Де купити квитки: сайт сoncert.ua

Вхід для дітей віком до 12 років безкоштовний у супроводі дорослих. Військовослужбовці можуть отримати пільги на вході за наявності посвідчення.

У разі оголошення повітряної тривоги глядачам зі сцені оголосять подальший алгоритм дій.

