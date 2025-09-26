Соловій у подкасті «Звучить!» висловилася щодо «Євробачення» та відповіла, чи планує подавати заяву на Нацвідбір-2026. Співачка зазначила, що вона щороку повертається до цих розмов, інформує видання «НБН».

Артистка розповіла, що вона не має наміру змагатися за право представляти Україну на міжнародній арені, адже наразі у неї є інші творчі пріоритети. За словами виконавиці, «Євробачення» – це не її музична мрія.

Зірка повідомила, що зараз вона зосередилася на розвитку власної кар’єри. Соловій уточила, що мріє про масштабний сольний концерт зі світлом, декораціями та відеорядом, які їй сподобаються, однак поки що не може реалізувати цей задум. Знаменитість пояснила, що у неї такого ще не було, окрім цього організувати такий величезний концерт дуже складно.

Нагадаємо, цьогоріч конкурс «Євробачення» відбудеться у Відні на одній із найбільших критих арен в Австрії – Wiener Stadthalle. Перший та другий півфінали шоу заплановані на 12 та 14 травня, а фінал – на 16 травня.

Раніше українська співачка MAYOROVA назвала причину, через яку не хоче брати участь у Національному відборі на «Євробачення».