Нікітін та Білик розпочали співпрацю у 1990 році, вона стала першою співачкою, яка повірила в його потенціал як продюсера. Завдяки спільній роботі артистка стала зіркою української сцени. Також їх пов’язували не лише професійні, а й романтичні стосунки, які тривали до 1998 року. Співпрацю вони завершили у 2014 році.

Нікітін в інтерв’ю Аліні Доротюк пояснив, чому Білик свого часу раптом заспівала російською, адже її кар’єра розпочалася з україномовних хітів, пише видання «НБН».

За його словами, артистка спочатку писала пісні українською та російською мовами. Однак вони домовилися, що будуватимуть перші 10 років кар’єри українською мовою, що дивувало представників медіа та шоу-бізнесу.

Продюсер розкрив, що така позиція була продиктована не лише патріотизмом, популяризацією української культури, а й бізнес-розрахунком. На той час фірмових україномовних виконавців було не так багато, тому на цю нішу був величезний попит.

Нікітін розповів, що коли «україномовне» творче десятиліття Білик добігло кінця, вони перейшли до російськомовного етапу. За його словами, за цей період артистка випустила велику кількість хітів.

Наразі знаменитість знову повернулася до україномовного репертуару.

«Це такий шлях», – констатував продюсер.

