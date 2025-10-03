Продюсерка на шоу «Критиканти» відповіла на запитання, чи вважає співачку Kola конкуренткою Дорофєєвої, з якою вона співпрацює на партнерських засадах, інформує видання «НБН».

За її словами, виконавицю Kola не можна вважати конкуренткою, адже творчість артисток різна за стилем. Горова зізналася, що вона активно слідкує за діяльністю Jerry Heil, MONATIK та Klavdia Petrivna.

Співзасновниця лейблу Pomitni зазначила, що не визначає прям конкурентів Дорофєєвої, однак за цими артистами спостерігає та розбирає їхні успішні доробки.

«В мене все через аналіз і кейси», – пояснила продюсерка.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва тривалий час була солісткою гурту «Врємя і Стєкло». У 2020 році співачка розпочала сольну кар’єру, тоді її продюсером був Потап. Через три роки Ірина Горова заснувала лейбл Pomitni, виконавиця стала його першим артистом-партнером.

