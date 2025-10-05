Українська драма «Зворотний напрямок», яка цієї осені стрімко здобула популярність серед телеглядачів, наближається до кульмінації першого сезону. Сюжет історії Дарини та Романа продовжує тримати інтригу, розкриваючи все нові грані їхніх складних взаємин, пише НБН.

Де та коли дивитись

9 і 10 серії вийдуть у понеділок, 6 жовтня 2025 року, на телеканалі «1+1». Перша серія стартує о 20:00, а одразу після неї, о 21:00, глядачі побачать наступний епізод. Для тих, хто віддає перевагу онлайн-перегляду, нові серії будуть доступні на платформі «Київстар ТБ», що працює для всіх користувачів незалежно від оператора зв’язку.

Сюжет серіалу

У центрі подій — Дарина (Олеся Надєєва), яка після втрати батьків потрапляє під опіку суворої тітки Катерини (Анна Тамбова). Життя дівчини перевертається, коли вона вимушено одружується з Романом (Павло Текучев), власником транспортної компанії. Спочатку їхній союз здається безнадійним, однак із часом герої проходять через випробування, що змінюють їх обох. У нових епізодах очікується напружене загострення конфлікту, яке може призвести до народження справжніх почуттів.

Графік виходу наступних серій

Продовження серіалу заплановано на наступні дні:

11 серія — 7 жовтня, 20:00



12 серія — 7 жовтня, 21:00



13 серія — 8 жовтня, 20:00



14 серія — 8 жовтня, 21:00



15 серія — 9 жовтня, 20:00



16 серія — 9 жовтня, 21:00

