Сумська в інтерв’ю програмі «ТУР Зірками» на «Люкс ФМ» розповіла, що за свою кар’єру від прихильників їй надходило чимало вражаючих пропозицій. Чоловіки були готові на все, щоб привернути увагу акторки, інформує видання «НБН».

Зірка пригадала, що колись у неї був концерт у Донецьку, а потім в Івано-Франківську, й організатор надіслав їй невеличкий фалкон із Донецька.

«Це було незабутньо, повірте», – зізналася знаменитість.

Народна артистка України зазначила, що, незважаючи на щедрі жести та дорогі подарунки, вона завжди обмежувала прихильників у залицяннях, залишаючись вірною своїм почуттям до чоловіка та моральним принципам. Сумська не знає, як можна погодитися на «вигідні стосунки» та вийти заміж за гроші, адже, на її думку, це найстрашніше у житті.

Водночас знаменитість зізналася, що один коштовний подарунок від шанувальника зберігає досі – коштовну прикрасу. Після однієї вистави зірка отримала розкішний букет квітів та оксамитову коробочку, в якій була каблучка з діамантом.

Акторка уточнила, що вона не носить цю прикрасу, оскільки вона старого дизайну, а просто тримає її вдома. Сумська додала, що досі не знає, від кого отримала цей подарунок.

