Популярне мотиваційне шоу «Зважені та щасливі 2025» продовжує надихати українців на зміни. Уже 12 жовтня глядачі побачать третій випуск нового сезону, у якому учасники зроблять ще один крок до свого нового життя, внутрішньої гармонії та впевненості у власних силах, пише НБН.

Де дивитися новий випуск онлайн

Прем’єра третьої серії відбудеться 12 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. Ті, хто не встигне переглянути ефір, зможуть побачити його на офіційному сайті СТБ або на платформі «Телепортал», яка дає змогу дивитися випуски у будь-який час і з будь-якого пристрою.

Що чекати від 3 епізоду

У новому випуску учасники продовжать боротися не лише з кілограмами, а й із власними внутрішніми бар’єрами. Вони пройдуть складні випробування, які допоможуть перевірити витривалість, силу волі та готовність змінювати своє життя назавжди.

Проєкт показує не просто процес схуднення, а глибоку особистісну трансформацію. Глядачі побачать щирі емоції, моменти сумнівів і перемог, а також підтримку, без якої неможливо досягти результату.

Особливо емоційним новий сезон роблять герої, серед яких і Матвій, що долає важкі життєві обставини, та тренери — Марина Боржемська і Олексій Новіков. Вони вкотре доводять, що дисципліна, віра у себе та командна робота здатні змінити життя кожного.

Коли чекати наступні серії

3 серія — 12 жовтня (онлайн)

4 серія — 19 жовтня (онлайн)

5 серія — 26 жовтня (онлайн)

Нагадуємо, раніше ми писали про те, коли та де дивитися нові випуски «Клубу 1%»